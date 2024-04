WWE | Braun Strowman torna a Raw - piazza pulita del Judgment Day e Logan Paul nel mirino?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 aprile 2024) Confermando i rumor di ieri,ha fatto il suo ritorno a Raw dopo essere stato scelto dal roster rosso nel Draft nella secondata di serata. Il Monster Among Men ha subito avuto un grande impatto, salvando Jey Uso dalle grinfie delDay e di, dopo la trappola architettata dallo US Champion ai danni dell’ex Bloodline.IS BACK!The Monster of all Monsters wants a fight with #USChampion @& @PatrickMahomes of the @Chiefs during the #WWEDraft right now on #WWERaw! pic.twitter.com/luJtTEiADf— WWE (@WWE) April 30, 2024 Fuori dal maggio 2023 per un problema al collo, risolto con la fusione di due vertebre, l’ex Wyatt Family ha dunque salvato Jey Uso ...