Weekend con stile

(Di martedì 30 aprile 2024) L’idea degli “Italiani in vacanza” è una definizione che evoca immagini affascinanti e romantiche, quelle di un’Italia benestante e godereccia. Mi sto riferendo ovviamente a quegli anni Cinquanta e Sessanta in cui il benessere economico permetteva a tutti, e non solo agli abbienti, di godersi le vacanze nelle località balneari nazionali, dalle pensioni della Romagna agli alberghi in Versilia e sulla Costiera Amalfitana, campeggi compresi. Fotografie in bianco e nero o dai colori sgranati ben diverse da quelle immortalate oggi dai nostri telefonini e dai nostri selfie di paesaggi deturpati da strutture balneariesotico o ristoranti dall’estetica metropolitana, assolutamente fuori contesto e senza nessun rispetto della nostra tradizione e cultura. D’altronde sono le nuove mete della società del “vorrei ma non posso” e della tribù dell’apericena. Resta il fatto che ...