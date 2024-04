Fiera del Vintage all’A1Expò | weekend tra emozioni | stile e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sabato 20 e domenica 21 aprile si terrà ladel, ultima edizione prima della pausa estiva “Mai cullarci sugli allori – chiosa il Presidente dell’A1Expò, dottor Antimo Caturano – ma occorre confermare quanto di buono è stato fatto ed inserire sempre qualche attrazione nuova. Debbo dire che gioca a nostro favore l’abilità dei nostri espositori che ad ogni edizione sanno rinnovarsi sempre e stare al passo con le stagioni e le mode. Per questa edizione e per le prossime, nell’area “Fashion” dedicata all’abbigliamento, abbiamo allestito un corner beverage. Questo per rendere ancora più piacevole la permanenza dei visitatori”. Sabato 20 e domenica 21 aprile dalle ore 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud,delgiunge al giro di boa per ...