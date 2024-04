Walmart sta chiudendo i centri sanitari dopo il piano di espansione

(Di martedì 30 aprile 2024)annuncia la chiusura dei, il più grande rivenditore al mondo, ha comunicato di chiudere i suoi, spiegando che l’iniziativa diannunciata l’anno precedente non sarà portata avanti. Questa decisione coinvolge 51situati vicino ai Supercenter dell’azienda. La chiusura deinon avrà impatto sulle oltre 4.600 farmacie e i più di 3.000oculistici presenti all’interno dei negozi. L’iniziativa di clinichee era stata avviata nel 2019 a Dallas, in Georgia, offrendo cure primarie, servizi specialistici e opzioni virtuali come la telemedicina. Una ...

Personale insufficiente e lunghe attese: così i bambini con disabilità restano indietro - Spesso, inoltre, secondo quanto emerso dalla commissione, i genitori di bambini con disabilità lamentano di “non riuscire a ottenere indicazioni precise sul percorso da seguire dopo la diagnosi e di ...

Giornata mondiale dell'asma, a maggio spirometrie gratis per bimbi - Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Per la Giornata mondiale dell'asma 2024, che si celebra il 7 maggio, ben 53 centri di pneumologia pediatrica in ...

Salute e ambiente. Oms Europa lancia un nuovo policy brief per supportare e promuovere comportamenti sostenibili - Per celebrare la Giornata della Terra di quest’anno e rispondere all’urgente necessità di affrontare le sfide ambientali e sanitarie, l’Oms/Europa ha lanciato un nuovo policy brief che esplora come ...

