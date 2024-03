“A rischio migliaia di centri” Ma Rocca è fiducioso sulla proroga dei rimborsi sanitari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il presidente della Regione Lazio, Francesco, è intervenuto all'evento Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, una sfida condivisa' e si è soffermato sul nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale: “Ieri ho fatto un intervento dove si sono riuniti i piccoli ambulatori per il tema del nomenclatore tariffario che rischia di penalizzarli e sono andato lì a testa alta. Gli ho detto ‘so che da alcuni non sono particolarmente amato perché non ho rinnovato 27 accreditamenti a chi si è rifiutato di mettere nel ReCup le sue prestazioni, però altrettanto credo nel vostro lavoro a livello di comunità laddove rispondete alle mie esigenze programmatorie'". Aè stato chiesto se ci sarà unada parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci, sull'entrata in vigore del nuovo nomenclatore: ...