Volley femminile - chi sarà la quarta schiacciatrice dell’Italia alle Olimpiadi? Possibile nome a sorpresa per Velasco

(Di martedì 30 aprile 2024) Mancano due settimane a Italia-Polonia, la partita che aprirà per le azzurre la Nations League, l’evento fondamentale per l’Italia che deve ancora centrare l’accesso ai Giochi olimpici attraverso il ranking. La qualificazione appare una vera e propria formalità ma il torneo itinerante servirà anche come banco di prova in vista delle convocazioni per il torneo a Cinque Cerchi. Juliosembra avere le idee abbastanza chiare che poco si discostano da quelle di Mazzanti prima della scorsa estate che ha squassato il mondo delcon la rinuncia a due punti fermi come Caterina Bosetti e Moky De Gennaro e l’utilizzo razionato di Paola Egonu.ha lasciato capire che i punti fermi di questa Nazionale ci sono già e che non si affiderà a nuove leve ma c’è ad esempio una casella che non è ancora stata ...