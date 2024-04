Volley B1 Femminile Montesport battuta Ottimo primo set poi esce Clementina

(Di lunedì 29 aprile 2024)ancona 3ANCONA: Boari, Pizzichini, Della Rosa 11, Paparella, Saveriano, Ciccolini 11, Stafoggia 3, Usberti 3, Canuti 18, Sposetti (L), Fedeli 3, Grilli 24. All. Paniconi.: Casini 10, Castellani (L1), Maioli, Mazzini 14, Lazzeri 6, Mazzinghi 1, Para 5, Giubbolini 8, Mezzedimi 16. N.E. Bigliazzi, Eifelli (L2). All. Barboni. Arbitri: Santoniccolo e Santinelli. Parziali: 20-25; 25-17; 25-20; 25-20. CASTELBELLINO – Nulla da fare per la, che dopo aver vinto ilset, non ria stare al passo di unacinica e determinata e deve cedere alle padrone di casa con il risultato di 3-1. Partita com, ricca di grandi difese e scambi lunghi dove ad avere la meglio ...

Volley B1 F La clementina 2020 torna al successo contro Montesport - Applausi per le ragazze di coach Paniconi che riescono a scrollarsi di dosso la debacle nel derby e conquistare i tre punti in un match che poteva diventare complicato e insidioso ...

La Via clementina nel segno di Papa Clemente - Tredici Comuni di Marche e Umbria collaborano per valorizzare la via clementina, con focus su turismo, cultura e enogastronomia. Progetto capofila di ancona, coinvolge anche enti e università locali.

Accordo di Rete per la Via clementina: ancona Capofila nel Nome di Clemente XII - Nel segno di Papa Clemente XII, tredici Comuni delle Marche e dell’Umbria collaborano per esaltare, su vari fronti, la via clementina, che si estende da Nocera Umbra fino alle foci dell’Esino, per poi ...

