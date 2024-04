Viva Rai2! - la battuta di Fiorello sulla terza edizione | Non ci sarà

(Di martedì 30 aprile 2024) L’appuntamento quotidiano conè la dose di buonumore che serve a una TV sempre più stanca: la puntata di! del 30 aprile è iniziata con un consueto sketch. Dal glass del Foro Italico, una fiumana di gente attende i mitici, Biggio e Casciari, con tutto il corpo di ballo al seguito. Nella puntata di ieri 29 aprile c’è stato ampio spazio per la lirica e la danza, ma oggi non è passata inosservata unadel mattatore siciliano: qual è il futuro di!? Ciuna!, cos’è successo nella puntata del 30 aprile 2024 Non può mancare la rassegna stampa mattutina con, dove si discute delle ultime notizie ...

VivaRai2! , Fiorello torna sul 25 aprile , colpito anche Vannacci . Lo showman non risparmia né Meloni né Salvini Giunge al termine un’altra settimana di ‘ VivaRai2! ’. Il buongiorno del mattin show arriva in pieno ‘ponte’ post Festa della Liberazione: oggi al glass del Foro Italico l’ospite speciale è ... Continua a leggere>>

Non è un buongiorno senza Viva Rai2! di Fiorello . Il mattatore siciliano è infatti tornato in diretta con una nuova puntata del suo morning show in cui ha riproposto la formula della discoteca all’aperto, che ormai è diventata un grande successo. A supportarlo, oltre agli amici di ogni giorno, ... Continua a leggere>>

Ascolti tv lunedì 29 aprile: viva la Danza, Isola dei Famosi 2024, Farwest - ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 29 aprile 2024 Su Rai 1 è andato in onda viva la Danza. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 ...

Continua a leggere>>

Sanremo, Fiorello parteciperà da cantante: l’annuncio dello showman - Il conduttore in una delle puntate di viva rai2! ha finalmente svelato il suo più grande desiderio. Da anni sogna il palco dell’Ariston. A spegnere le voci circolate sul suo presunto addio alla Rai è ...

Continua a leggere>>

viva LA DANZA 2024, ROBERTO BOLLE/ Diretta: Gran Finale per l’Etoile su Les Choristes-Vois sur ton chemin - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, il 29 aprile in prima serata su Rai 1, Roberto Bolle va in scena con lo show "viva la danza".

Continua a leggere>>