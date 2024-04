Vino nel biberon per errore - la nonna ha confuso le bottiglie

(Di martedì 30 aprile 2024) È stata la, e non la mamma, a utilizzare perilal posto dell'acqua per preparare il latte in polvere al bimbo di 4 mesi della provincia di Brindisi finito in coma etilico. Lo hanno accertato i carabinieri che hanno anche acquisito ulteriori conferme che si sia trattato di un incidente domestico. A indurre lainsarebbe stato il fatto che la bottiglia in cui era contenuto ilbianco fosse scura. Il piccolo è ricoverato nella rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e le sue condizioni migliorano, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

