Vino nel biberon - bimbo di 4 mesi in coma etilico | dramma in Puglia

(Di martedì 30 aprile 2024) Una vicendatica che arriva dalla: un bambino di soli quattroè stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XIII di Bari per, il quale sarebbe stato provocato dall'assunzione di. Secondo quanto trapela, il tutto sarebbe dovuto all'errore nella preparazione di un: ilsarebbe stato usato per diluire il latte in polvere. La stessa madre del, dopo aver realizzato quanto accaduto, ha portato il piccolino al pronto soccorso del Perrino di Brindisi, dove il piccolo è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, tra le quali una lavanda gastrica. Dunque è stato intubato e trasferito a Bari. Della vicenda è stata informata anche la procura di Brindisi: già ...

