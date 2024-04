Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)DEL 30 APRILE 2026 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA FLAMINIA LA CIRCONE È REGOLARE TRA VIA DEI DUE PONTI A GROTTAROSSA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RIMOSO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE TRA LE USCITE TUSCOLANA E PONTINA, IN INTERNA SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE DA FIORENTINI A PORTONACCIO, VERSO IL CENTRO ORA IL TRASPORTO MARITTIMO IL 2 MAGGIO LA CORSA NAVE VENTOTENE-FORMIA DELLE ORE 17.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE 16.30 ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO, TRA SANTA MARIA CAPUA VETERE E CASERTA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI UN PASSAGGIO A LIVELLO, IL SERVIZIO È RIPRISTINATO SEI ...