Vede due uomini con un borsello in mano darsi alla fuga - cittadina li insegue

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Nella tarda serata del 26 aprile, la signora Maria Cristina, transitando con la propria autovettura in via Cristoforo Colombo, precisamente all’altezza dell’incrocio con via Curtatone, udiva una richiesta di aiuto da parte di alcune persone e nel contempova duecon unin. Appurato che si era trattato di una rapina consumata, la signora, senza indugiare, faceva repentinamente inversione con la sua autovettura mettendosi all’inseguimento dei malfattori fino a via del Trionfo dove, parcheggiata l’autovettura, proseguiva l’inseguimento a piedi. I 2 soggetti si separavano, prendendo strade diverse, e la signora decideva di seguire colui che deteneva la refurtiva intimandogli più volte di lasciarla a terra. ...