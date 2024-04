(Di martedì 30 aprile 2024) A Roberto, candidato con la Lega alle, piacerebbe far inserireil nome "generale": "Perché no, ci sto pensando".

vannacci vuole far scrivere “generale” sulla scheda per le elezioni europee - A Roberto vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee, piacerebbe far inserire sulla scheda il nome "generale" ...

Continua a leggere>>

Liste Europee in chiusura ma italiani scettici, missili nascosti per Kiev, caso Ariston. Le prime pagine - Liste per Europee in chiusura, 49% italiani scettici, Usa spingono per tregua a Gaza, Italia invia missili in segreto a Kiev, caso Ariston.

Continua a leggere>>

Sondaggi politici, male Meloni e M5s: cresce il Pd, Renzi e Calenda rischiano - L'ultimo sondaggio di Swg vede in calo Meloni, M5s e Renzi, balzo del Pd mentre si migliorano anche Salvini, Alleanza Verdi-Sinistra e Calenda.

Continua a leggere>>