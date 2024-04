Vannacci - il post e l' autogol del Pd

Dice di essere stato frainteso il generale Roberto Vannacci , che dà la colpa al titolo scelto dalla Stampa per la sua intervista in cui parlava di classi con «caratteristiche separate » tra studenti «con potenzialità» e disabili . Dopo una giornata sotto attacco, il militare candidato dalla Lega ... Continua a leggere>>

Il Partito Democrativo ha pubblicato un post per schierarsi contro il nuovo candidato della Lega alle elezioni europee, ma la strategia comunicativa si è trasformata in un boomerang ...

vannacci, un altro “show“. E si lancia contro il PD - Il generale ha presentato il suo secondo libro alla Casa del Boia, usando un post social del Partito Democratico che lo vedeva protagonista, come slogan .

vannacci e il caso disabili. "Venga a Pisa, da 20 anni noi modello di didattica inclusiva" - La consigliera Pd e coordinatrice dei caregivers Scognamiglio: "Portrò la questione in consiglio comunale. Frasi che intristicono" ...

