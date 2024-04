USA - fanno irruzione in casa per arrestare un uom - quattro poliziotti uccisi a fucilate

(Di martedì 30 aprile 2024) Iagenti erano intervenuti in unadi Charlotte, in North Carolina, perun uomo, ma sono statia colpi di fucile.

Il copione si ripete sempre uguale. Drammaticamente uguale. E anche la cornice è sempre la stessa: la zona universitaria, in particolare quel tratto più isolato di via Belle Arti che si estende oltre la biblioteca Bigiavi. Qui, l'altra sera, erano le 21,40 circa, una trentenne è stata aggredita ...

I fatti a Firenze dove la vittima ha raggiunto la strada e in lacrime ha chiesto aiuto ai passanti. Il 31enne è stato arrestato poco dopo dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti.

Pubblicato il 29 Aprile, 2024 La convivenza forzata può essere un problema, soprattutto tra marito e moglie che non sempre vanno d'accordo e che battibeccano spesso. E così un 33enne di Napoli, agli arresti domiciliari , ha preferito andarsene di casa Evade ndo pur sapendo che, così facendo, per ...

Gaza, la battaglia dei campus americani: dalle tende alla violenza, 900 arresti - Era l'ultimo giorno di lezioni ieri alla Columbia University, ed era anche l'ultimo giorno che la presidente dell'ateneo, Minouche Shafik, aveva concesso agli studenti accampati ...

Fatto arrestare dalla figlia di 7 anni. Botte alla moglie: patteggia ed è libero - ll nigeriano fermato dai carabinieri il 15 dicembre dopo la telefonata di aiuto della bambina al 112. Ha scelto il rito alternativo e c'è la sospensione condizionale della pena. Probabilmente tornerà ...

Nascondeva in casa due etti di droga - Un tunisino è stato arrestato dalla polizia per traffico di droga dopo essere stato scoperto con hashish, marijuana e denaro in casa durante un controllo. Sabato gli agenti della polizia di Stato ...

