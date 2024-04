Il Nuovo Basket Aquilano Campione Regionale Abruzzese UNDER 19 GOLD

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'Aquila - Non finiscono le soddisfazioni in casa, in un aprile fantastico per la pallacanestro cittadina e in generale per il movimento sportivo! Dopo la conquista con due giornate di anticipo della permanenza nel difficile Campionato di SERIE B Inter, ieri sera i ragazzi19hanno conquistato il Titoloassoluto, bissando il successo della passata stagione e qualificandosi per gli spareggi per l’accesso alla Finale Nazionale di categoria, superando anche nella gara di ritorno in trasferta l’avversario diretto per la conquista del trofeo, il Magic Chieti, con cui si era arrivati appaiati in classifica prima della sfida decisiva. Dopo aver vinto la gara del PalaAngeli (73-58), i giovani ...