Una scuola centrata sugli studenti | tutte le nuove misure messe in campo

"Da anni ormai, Sa die de sa Sardigna è un giorno rosso nel vostro calendario, un giorno in cui non si va a scuola . Io vi dico che sì, bisogna celebrarlo facendo festa, ma bisogna anche sapere cosa stiamo festeggiando": così l'assessora dell'istruzione e della Cultura della Regione Sardegna si ... Continua a leggere>>

Gioiosa Jonica, grande successo per l'evento ‘Da EYM a Back to School, il cammino dei FIRST VOTERS' - La dott.ssa Sara Alì, esperta della 'scuola di Politiche', ha introdotto agli studenti la simulazione della seduta del Parlamento europeo, prevista per il 9 maggio in occasione della festa dell'Europa ...

Continua a leggere>>

In Emilia Romagna bando da 300mila euro per istituti agrari - Roma, 30 apr. (askanews) – Il mondo dell’agricoltura guarda sempre più a tecnologia e innovazione digitale. E proprio per accompagnare questa trasformazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto ...

Continua a leggere>>

I manifestanti contro il G7: “Manganellate e lacrimogeni ad altezza d’uomo contro gli studenti: così si nega la democrazia” - Siamo qui, come studenti per rompere la propaganda che propone Askatasuna ... in cui la nostra voce faceva così paura un mio compagno di scuola minorenne è stato colpito da un lacrimogeno in faccia.

Continua a leggere>>