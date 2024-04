Una casa per ragazzi con autismo - chance di inclusione e autonomia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Prato, 30 aprile 2024 – C’è l’aula laboratorio dove isono impegnati a creare opere in ceramica, c’è la cucina, la sala pranzo dove a mezzogiorno si inizia ad apparecchiare la tavola, c’è la stanza emozionale con puff per riposarsi e ricaricare le batterie. Le stanze sono luminose, le porte e gli scaffali sono colorati rosa, glicine, giallo, azzurro ma soprattutto c’è tanta serenità. In viale Piave, accanto all’oratorio di Sant’Anna, giovedì 2 maggio sarà inaugurato il nuovo centro diurno per persone con. La struttura, gestita dalla Fondazione Opera Santa Rita in stretta collaborazione con l’Asl, è destinata ad accogliere venti persone. Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 fino alle 16,30 offre un servizio di assistenza e percorsi di riabilitazione studiati sulle singole necessità. Dei venti posti a disposizione la convenzione ...