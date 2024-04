Valditara ai ragazzi | “Il bullismo è il male Vi dovete volere bene”

In un'intervista a Il Giornale, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , interviene nuovamente sulla sospensione delle lezioni per le festività islamiche a Pioltello, in ... (orizzontescuola)

CASAPOUND ITALIA * BLOCCO STUDENTESCO: « CORTEO A VERONA IL 13 APRILE CONTRO LA RIFORMA Valditara, NESSUNO SI MERITA QUESTA SCUOLA - Blocco Studentesco, corteo a Verona il 13 aprile contro la riforma Valditara: nessuno si merita questa scuola.. Dopo mesi di mobilitazioni in tutta Italia il nostro movimento ha deciso di scendere in ...agenziagiornalisticaopinione

Abbattiamo le barriere. Valditara ospite di Aut&Friends: "Così favoriamo l’inclusione" - Trezzano sul Naviglio, il ministro all’evento dedicato ad autismo e disabilità giovanile "La diversità è un valore". L’appello del sindaco: "Aumentiamo i trasferimenti ai Comuni".ilgiorno

Scuola chiusa per fine Ramadan, Valditara: “Siamo intervenuti per far rispettare la legalità, la decisione di chiusura era per me sbagliata” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato l'importanza di valorizzare il merito e il talento dei ragazzi come fondamentale per il loro sviluppo.orizzontescuola