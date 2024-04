Un uomo armato di spada uccide un quattordicenne e ferisce quattro persone a Londra

Londra, uomo con la spada da samurai accoltella 4 persone in metropolitana: morto un ragazzino di 13 anni - Anche se Scotland Yard ha chiesto espressamente di non fare speculazioni, una volta escluso il movente terroristico resta la possibilità di un raptus che ha spinto l'uomo armato di spada, sembrerebbe ...

Un uomo armato di spada uccide un tredicenne e ferisce quattro persone a Londra - Il 30 aprile un ragazzo di 13 anni è stato ucciso da un uomo armato di spada nella periferia orientale di Londra, mentre altre quattro persone, tra cui due poliziotti, sono rimaste ferite. Leggi ...

Giugliano in Campania, rapina alle Poste: rapinati due uomini - Si sono presentati in quattro armati all'ufficio postale di Giugliano: prima hanno rapinato un uomo in fila allo sportello per un versamento e successivamente un pensionato anch'egli in ...

