Un progetto vincente La Valbisenzio ha fatto gol

(Di martedì 30 aprile 2024) Si fa a presto, nel mondo del calcio (anche a livello dilettantistico) a parlare di progetti pluriennali. Altra cosa è però portarli avanti con convinzione: nel 90% dei casi, può bastare un’annata-no dettata dall’inesperienza per indurre la dirigenza a tornare sui propri bassi, mandando tutto all’aria. Ma la vittoria del campionato di Terza Categoria da parte dellaAcademy rientra nel restante 10% ed è anche per questo che la società può festeggiare a pieno titolo una promozione in anticipo. Perché è arrivata passo dopo passo, nel giro di circa quattro anni, secondo un percorso di crescita graduale e costante, accompagnando i giovani del vivaio in prima squadra e attendendone la maturazione. E’ trascorso quasi un quadriennio da quando il club vaianese decise di allestire una formazione da impiegare per la Terza e la stagione del debutto durò...novanta ...