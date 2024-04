Un attacco cyber illuminante - anche troppo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 aprile 2024) Onestamente quando ho letto la notizia non ho potuto fare a meno di ridere. Non tanto per il fatto in sé, quanto di me stesso. Da anni, e non pochi, vado dicendo che prima o poi unci avrebbe lasciato al buio. Predico dei rischi connessi alle infrastrutture critiche e di tutte quella elettrica è, insieme a quella idrica, probabilmente quella più critica. Bene, per quanto si tratti di une quindi poco divertente, non avevo mai pensato all’ipotesi che potesse produrre esattamente l’effetto contrario. Invece è accaduto a Leicester. Lo scorso 7 marzo la cittadina inglese è stata vittima di un’aggressione che ha portato all’esfiltrazione di una notevole quantità di dati e al blocco dei sistemi per opera del gruppo criminale INC Ransom. L’inevitabile conseguenza è stata la messa off-line di tutti ...