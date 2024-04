Cyberwar | Anonymous rivendica un attacco hacker all' esercito terroristico di Israele

(Di lunedì 29 aprile 2024) In seguito ad uninformatico portato a compimento da un collettivo dicollegati adai danni delle forze di difesa Israeliane (IDF) potrebbero essere stati esfiltrati oltre 20 Gb di informazioni sensibili. L’IDF corre ai ripari, informando che i loro sistemi informatici sono sicuri e che non sono stati compromessi. Ma cosa InsideOver.

anonymous ha hackerato le forze di difesa israeliane: sono in possesso di quasi 250000 file militari - In settimana degli hacker pro-Palestina affiliati ad anonymous hanno hackerato i server delle forze di difesa israeliane, riuscendo a rubare un sacco di informazioni riservate sull’esercito dello stat ...

Israele-Hamas, giorno di guerra 197: le notizie in diretta - Veto americano sull'ingresso a pieno titolo della Palestina alle Nazioni Unite: ira dell'Anp. Tel Aviv attacca l'Iran, colpendo una base aerea militare a Esfahan ...

Gaza, G7 e Usa: "No all'attacco a Rafah, sarebbe una catastrofe" | Media: anonymous ha hackerato il database dell'esercito israeliano - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 196. Dopo che fonti Usa hanno negato di aver dato il via libera all'attacco a Rafah, anche dal G7 arriva la condanna dell'aggressione su v ...

