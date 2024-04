Ultime Notizie Roma del 30-04-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali studio bonus per le assunzioni di giovani donne lavoratori svantaggiati con sgravi per due anni in vendita di €100 a gennaio 2025 per dipendenti con redditi fino a €28000 il premier Giorgia Meloni insieme a metà governo presente i sindacati le novità in arrivo sul lavoro sul fisco che andranno in consiglio dei ministri della vigilia della festa dei Lavoratori da una notazione del 15 marzo redatta dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria gli atti dell’inchiesta della procura di Milano su tortura e maltrattamenti nel carcere minorile Beccaria che una settimana fa ha portato in carcere 13 agenti Piera sottoinsiemi di altri 8 colleghi regala la scena cruenta di un pestaggio sul detenuto di 15 anni con i fotogrammi delle violenze riprese dalle telecamere interne della ...