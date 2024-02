L’anticipo contro l’Atletico Bmg Città di Castello ko al Bernicchi Rondini | Loro hanno meritato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) TERNI FC 3 ELLERA 1 TERNI FC: Cunzi, Proietti Zolla, Flavioni, Gaggiotti, Leonardi (30’ st Valerio), Romeo, Carletti, Bagnato (18’ st Malerba), De Sagastizabal (24’ st Tozzi Borsoi), Pacilli (40’ st Gubbiotto), Pescicani (40’ st Lora Almonte sv). A disp Ambrogi, Cianchetta, Pucci, Ronconi. All. Borrello. ELLERA: Segoloni, Mottola (33’ st Morlunghi), Convito, De Palma, Mennini (30’ st Boldrini), Cenerini, Tempesta, Rossi (10’ st Fioretti), Bocci, Campelli 6,5 (40’ st Trinchese sv) Piccioli 6,5 (43’ st Mariotti sv). A disp Guerra, Morlunghi, Bartoli, Consonni, Ndedi, Boldrini. All. Bisello Ragno. ARBITRO: Andrea Copelli di Mantova 6 MARCATORI: 11’ pt Pacilli, 40’ pt e 27’ st Pescicani , 11’ st Bocci. NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Leonardi, Convito, Boldrini, Malerba, Gubbiotto. Recupero: pt 2’, st 4’. TERNI - Tutto in un colpo solo per il Terni Fc che batte ...