Ucraina - bombe a grappoli sul castello di Harry Potter | la Russia bombarda postazioni civili

(Di martedì 30 aprile 2024) Pubblicato il 30 Aprile, 2024 Laha lanciato dei missili contro la città portuale di Odessa, nel sud-ovest dell'. Secondo le autorità ucraine il bilancio al momento è di 5 morti e nel raid sarebbero state usate anchea grappolo, come testimoniato dal video, che ha colpito ogni postazione nel raggio di un chilometro e mezzo. The moment of an cluster missile strike on Odesa yesterday, published by Ukrainian Prosecutor General. Fragments of metal and missile fragments were found in the 1,5 km radius from the site. The Prosecutor stressed that "there are grounds to believe that the decision to… https://t.co/HlRovq0Du9 pic.twitter.com/s62bjfROoF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko en) April 30, 2024mento su Odessa Nella regione costiera sul Mar Nero ...