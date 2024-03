Russia | ok alla produzione in massa delle terribili bombe Fab-3000 Tre tonnellate di esplosivo per scardinare le difese ucraine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 - La temibile bomba Fab-sarà prodotta in, lo ha annunciato Serghei Shoigu, ministro della Difesa russo. Un ordigno aereo da treche potrebbe chiudere il conto in Ucraina. La peggiore notizia per l'esercito ucraino, devastato quando era arroccato nelle trincee dalle Fab-1500, potenti solo la metà della nuova bomba messa in. Un'inchiesta della Cnn di una decina di giorni fa infatti sosteneva che gli equilibri in prima linea si erano spostati a favore dell’esercito russo proprio grazie alle Fab-1500. Shoigu ha visitato lo stabilimentoFab-Shoigu ha anche visitato a Nizhny Novgorod lo stabilimento dove questa serie divengono prodotte, in un comunicato il ministero della Difesa spiegava, ripreso ...