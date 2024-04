Lo ha fatto davvero Isola dei Famosi - Bastianich parla e Daniele prende alla sprovvista tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nuovi momenti di tensione all’deicon liti e incomprensioni dovute dsituazione in cui i naufraghi si trovano ormai da una ventina di giorni. La stanchezza e la fame iniziano a farsi sentire e ovviamente ogni motivo è buono per litigare. Ma vediamo cosa è successo nell’ultima settimana, una settimana ricca di colpi di scena. Dopo la squalifica di Francesco Benigno, un altro concorrente ha dovuto abbandonare il gioco. Stiamondo di Peppe Di Napoli; il pescivendolo di TikTok ha lasciato il reality show per motivi di salute e una volta tornato in albergo ha voluto chiedere scusa ai telespettatori per l’improvvisa decisione. Leggi anche: “Vi dico cosa è successo”.dei2024, verità choc su Francesco Benigno: si mette ...