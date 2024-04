Seriate. La seno logia dell’Asst Bergamo Est, grazie all’utilizzo di una nuovissima apparecchiatura dedicata, denominata Histolog Scanner, per prima in Italia, ha iniziato un lavoro di valutazione sistematica direttamente in sala operatoria dei tessuti tumorali durante gli interventi di ... Continua a leggere>>

Pistoia , 22 aprile 2024 – La campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno fa tappa a Pistoia . Il 23 aprile la Clinica mobile di Salute in Comune sarà a disposizione delle donne domiciliate o residenti a Pistoia . Si troverà in piazza Duomo dalle 9.30 sino a tarda serata. L'iniziativa è ...

tumore al seno, scoperta nuova forma ereditaria di carcinoma mammario: donne under 45 più a rischio - Milano, la mutazione del gene CDH1, già noto per la predisposizione del carcinoma gastrico ereditario, si lega anche a una nuova variante rara di tumore lobulare ...

Italiani scoprono una nuova forma ereditaria di tumore al seno - Scoperta una nuova forma ereditaria di tumore del seno, che viene causata da mutazioni su un gene, CDH1, già noto per essere legato al tumore gastrico. La nuova forma si differenzia integralmente ...

Race for the Cure: Rainbow e Komen insieme nella lotta contro i tumori al seno - Rainbow e Komen Italia insieme per sensibilizzare alla lotta contro i tumori al seno con Race for the cure. Rainbow, fiore all'occhiello del Made in Italy ...

