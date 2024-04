Tumore al seno - in anteprima all’ASST Bergamo Est un innovativo microscopio-scanner

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Seriate. Lalogia dell’AsstEst, grazie all’utilizzo di una nuovissima apparecchiatura dedicata, denominata Histolog, per prima in Italia, ha iniziato un lavoro di valutazione sistematica direttamente in sala operatoria dei tessuti tumorali durante gli interventi di quadrantectomia perdella mammella, dopo lo studio pilota di un team di Reggio Emilia. Il nuovo strumento di lavoro, attualmente in studio già dal marzo scorso all’Ospedale “Bolognini” di Seriate, è uno specialedigitale che permette un’analisi accurata dei tumori escissi, per la prima volta in tempo reale, cioè addirittura già durante l’intervento chirurgico. Le ricadute ovvie sono enormi, se si pensa alle importantissime informazioni che vengono in tal modo fornite, grazie a ...