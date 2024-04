Tributo a Lucio Battisti con Pieve Classica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Fervono i preparativi e le prove per la chiusura di2024 con la seratadedicata a, il grande cantautore italiano purtroppo scomparso, che si terrà venerdì 10 Maggio prossimo alle ore 21.15 presso il Teatro Comunale Papini diSanto Stefano. Sul palco ritornano gli "SRL & friends" con il concerto dal titolo "UN'AVVENTURA", come il famoso brano del grande. Gli SRL sono un sodalizio musicale, o come si diceva una volta "complesso", pievano sorto nel lontano 1975 che da alcuni anni si è riunito con la voglia di tornare a fare musica presentando serate musicali a tema. Lo scorso anno fuDalla l'artista al centro dell'attenzione, ricordato assieme al cantante originale ...