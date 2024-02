Benevento | cresce l’attesa per il doppio tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Comunicato Stampa Un repertorio vastissimo con brani dici guiderà in un viaggio musicale fantastico. Spazio alla musica venerdì 23 febbraio 2024 al teatro “San Marco” in via Traiano a. Prodotto dall’associazione Il Sannita, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Benevento, 3 Febbraio – Sono circa duecento i trattori in marcia da Benevento verso la Valle Telesina, cuore della viticoltura sannita, lungo la SS 372 “Telesina”, che collega il Tirreno con l’Adriati ...Benevento, 200 trattori in marcia per protesta verso la Valle Telesina. Disagi ma anche sostegno da parte degli automobilisti ...(ANSA) - BENEVENTO, 03 FEB - Sono circa duecento i trattori in marcia da Benevento verso la Valle Telesina, cuore della viticoltura sannita, lungo ...