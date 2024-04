Tre anni fa moriva Luana d’Orazio - stritolata da un orditoio mentre lavorava La madre | “Cambiare le leggi”

(Di martedì 30 aprile 2024) Il prossimo 3 maggio saranno passati tredalla morte did'Orazio, la ragazza di 22da unmanomesso nella fabbrica dove, in provincia di Prato. Ladella ragazza, Emma Marrazzo, è intervenuta durante una conferenza stampa al Senato organizzata per illustrare il ddl del M5S che introduce il reato di 'omicidio sul lavoro'.

«Non posso dimenticare Luana , che non ho più. Al processo, ho voluto guardare le foto delle perizie. Tutte, le ho guardate. Il corpo aveva fatto 4 giri completi intorno all?asse,... Continua a leggere>>

Sono trascorsi quasi tre anni dalla tragica morte di Luana D’Orazio , la ragazza di appena 22 anni risucchiata da un orditoio malfunzionante mentre lavorava in una fabbrica di tessuti a Montemurlo il 3 maggio 2021. La mamma Emma Marrazzo, che insieme al marito si sta prendendo cura della sua ... Continua a leggere>>

Luana D’Orazio , a 3 anni dalla morte la madre in una intervista a La Repubblica dice: “servono pene più severe” Sono trascorsi tre anni da quel tragico 3 maggio 2021 quando Luana D’Orazio , una giovane operaia di 22 anni , perse la vita stritolata da un orditoio nell’azienda tessile TLM di ... Continua a leggere>>

La madre di luana D'Orazio, morta sul lavoro: "Servono pene più severe" - A tre anni dalla scomparsa della figlia ha presentato in Senato una petizione, di cui è prima firmataria, per cambiare la legge. Questa si aggiunge a una proposta per introdurre il delitto di omicidio ...

Continua a leggere>>

luana D’Orazio a tre anni dalla morte, la mamma: “Mia figlia come un gomitolo. Servono pene dure, cambiamo le leggi” - La madre di luana, l'operaia di 22 anni schiacciata da un macchinario a Prato, ha consegnato una petizione al presidente del Senato a sostegno di una proposta di legge che mira all'introduzione del re ...

Continua a leggere>>

Morte di luana D’Orazio, la mamma: “Il suo corpo ridotto a un gomitolo, cambiamo le leggi” - Il 3 maggio del 2021, luana D'Orazio rimase vittima di un terribile incidente in un'azienda tessile di Montemurlo, provincia di Prato.

Continua a leggere>>