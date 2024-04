Luana D’Orazio morta tre anni fa stritolata in fabbrica - la mamma | Il suo corpo ridotto a un gomitolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Sono trascorsi quasi tredalla tragica morte di, la ragazza di appena 22risucchiata da un orditoio malfunzionante mentre lavorava in unadi tessuti a Montemurlo il 3 maggio 2021. LaEmma Marrazzo, che insieme al marito si sta prendendo cura della sua nipotina rimasta senza madre, ha sempre lottato per ottenere giustizia per sua figlia, cercando di far cambiare le attuali leggi sulla sicurezza sul lavoro.Leggi anche: Operaio travolto da una lamiera, aveva invalidità all’80 per cento ma era stato dichiarato “idoneo” al lavoro La testimonianza shock delladi“Non posso dimenticare, che non ho più. – si sfoga la signora Marrazzo su Repubblica – Al ...