Tragedia sul lavoro in Friuli - una gru colpisce e fa schiantare al suolo operaio di 69 anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Incidente mortale sulalla vigilia del primo maggio. Questa mattina, 30 aprile, a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, undi 69ha trovato la morte. Era impegnato nella sistemazione di un ponteggio e stava operando da un camion con una gru quando è stato colpito dalle “forche” della benna in movimento.Leggi anche: Luana D’Orazio, morta 3fa in fabbrica. Parla la madre: “Ridotta a un gomitolo” Il macchinario lo ha scaraventato alda alcuni metri di altezza. Il decesso è avvenuto all’istante a causa del grave trauma al capo. Inutili i soccorsi attivati immediatamente dai colleghi e dalle persone presenti. Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell’Azienda ...