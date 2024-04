Friuli - incidente sul lavoro | operaio colpito da una gr - precipita dal camion e muore a 69 anni

Il braccio si è staccato dal camion in transito mentre l’uomo stava camminando a lato della strada, e lo ha colpito in pieno, uccidendolo sul colpo. La vittima dell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 16.30 è Said Akramour, 36 anni, origini marocchine e residente a Mozzate. L’uomo stava ...

Continua a leggere>>