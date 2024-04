Tra due mondi - film su Rai3 | tram - attori e cast

Che fosse uno che pensa sempre in grande, lo sapevamo. Ma questa volta ha superato se stesso. E la grandeur francese non poteva che riconoscere un suo simile in Kevin Costner. Che sarà al Festival di Cannes 2024 con il primo dei 4 film che compongono la sua epica idea del Far West, Horizon, an ...

Race for Glory - Audi vs Lancia Esce nei cinema italiani il 14 marzo, dopo aver già debuttato in Canada, in Francia e negli Stati Uniti. È l'ultimo di una lunga serie di film dedicati al motorsport, un argomento che negli ultimi anni è stato affrontato da molti registi. Così, dopo Le Mans '66 - La ...

