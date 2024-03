Esce Race for Glory - Audi vs Lancia | il film sull' incredibile storia del mondiale rally 1983

(Di mercoledì 13 marzo 2024)forvsnei cinema italiani il 14 marzo, dopo aver già debuttato in Canada, in Francia e negli Stati Uniti. È l'ultimo di una lunga serie didedicati al motorsport, un argomento che negli ultimi anni è stato affrontato da molti registi. Così, dopo Le Mans '66 - La grande sfida, Lamborghini - The man behind the legend e Ferrari, arriva una nuova pellicola dedicata al mondo corse e in particolare ai. Di che cosa parlaforNei primi anni Ottanta i marchi italiani, primae poi Fiat, dominavano iche peraltro avevano un seguito di pubblico oggi impensabile, anche superiore a quello della Formula 1. Questo dominio fu interrotto dai tedeschi ...

WRC 1983: Race for Glory. Il Film è nelle sale: Il Film, la storia e la leggenda. Lancia contro Audi. Come riuscì la 037 a due a trazione posteriore a battere le Quattro a… quattro ruote motrici, contro ogni previsione e, già allora, logica. Esce n ...automoto

Race for Glory Audi vs. Lancia: dove è stato girato in città il film con Scamarcio sulla leggenda del Rally 'Made in Torino': "Race For Glory - Audi vs. Lancia" racconta il 1983, l'anno che fece la storia del rally, quando il team sfavorito, la Lancia sfidò e trionfò contro il team Audi avendo la meglio in quella che è una ...torinotoday

Esce in sala del lungometraggio Race For Glory - Audi vs. Lancia: Arriva nelle sale giovedì 14 marzo il lungometraggio Race For Glory - Audi vs. Lancia, diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio nei panni del protagonista Cesare Fiorio, realizzato nella prim ...ansa