Torture sui minori in cella Le immagini dell’orrore | pestaggi lungo i corridoi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Le telecamere hanno ripreso tutto. Dal momento in cui il ragazzino viene trascinato fuori dallaa quello in cui si trova a terra mentre viene preso a calci. La scena è descritta come "cruenta" in un’annotazione redatta lo scorso 15 marzo dal Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria. Lesono agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano su presunti maltrattamenti enel carcerele Cesare Beccaria, che la settimana scorsa ha portato all’arresto di 13 agenti e alla sospensione dal servizio di altri otto. L’episodio risale all’8 marzo, quando un detenuto 15enne sarebbe stato vittima di uno, dopo che si era procurato dei tagli sulle braccia. Quattro agenti lo avrebbero portato fuori dallae trascinato giù per le scale, ...