Successione | quale tassa viene cancellata dalla Cassazione | la sentenza cambia tutto

(Di sabato 23 marzo 2024) Svolta nellazione sulle donazioni fra genitori e figli. La Sezione tributaria dellaha stabilito che le donazioni informali e indirette non sono soggette al pagamento di contributi allo Stato poiché non sussiste l'obbligo di registrazione. Lazioneapplicata solo nel momento in cui queste operazioni risultano in atti ufficiali oppure vengono registrate volontariamente da chi le esegue. Caso a parte è quello per le donazioni sopra al milione di euro e la loro stipulazionedichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. Con questa, laha definito “non condivisibile” e “imprecisa” oltre che “incompleta” la circolare dell'11 agosto 2015 dell'Agenzia delle Entrate che esplicava i ...

A1 donne, Bergamo spera ancora: domenica si gioca la salvezza con Scandicci - Nel recupero di mercoledì la squadra lombarda ha battuto Trento e si è portata alla pari con Cuneo. Nell'ultima giornata si decide la permanenza nella massima serie ...gazzetta