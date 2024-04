Torna il Giro d' Italia - al via il 4 maggio da Venaria Reale 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - Conto alla rovescia per l'avvio deld', edizione numero 107. Il via è previsto il 4daReale, in provincia di Torino. La Rai è pronta a seguire l'intero evento, che si concluderà il 26a Roma, con 8 ore al giorno di programmazione per 21 giornate per un totale di 170 ore. Una sfida che vedrà l'offerta Rai con dirette su Rai 2, Rai Sport, ma anche sul web con Rai Play, all'estero con Rai, su Radio Rai e sui social. La colonna sonora deld'della Rai quest'anno è stata ideata e cantata da un ciclista d'eccezione: Lorenzo Cherubini Jovanotti con il brano 'La carovana'. La tappa inaugurale deld'passerà, inoltre, nei pressi della collina di Superga ...