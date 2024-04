Valdimontone - un fiume ’rosa’ Giro di omaggio alle Consorell - partecipazione straordinaria

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una giornata caldissima, per le emozioni e la temperatura gradevole con il sole che ha ’baciato’ ildie del. Il priore Alberto Benocci voleva una Contrada unita e compatta. E’ stato così, bastava vedere quanti montonaioli si sono monturati. Fra loro una schiera di giovani e giovanissimi che hanno voluto indossare i colori dei Servi. La città si è risvegliata con il rullo dei tamburi che allarga il cuore. Ed erano tantissimi, i contradaioli del, ieri sera per il rientro partendo dalla Lizza. Poi la cena che è stata particolarmente partecipata. La festa titolare naturalmente prosegue: oggi nel complesso museale d1920.30 l’apertura della mostra "Da fermo a saliente. Lo stemma del Montone ...

valdimontone, che gioia. Battezzati 33 piccoli. C’è anche la figlia del presidente Ciacci - Oggi il giro . Sono tornati a rullare i tamburi, per le vie di Siena, le bandiere a sventolare. Il valdimontone ha dato il via, come da tradizione, alle feste titolari delle diciassette Consorelle e ...

