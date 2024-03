Scuola | calendario 2024-2025 | in classe da 11 settembre a 7 giugno Anno fortunato per i ponti | 4 giorni per il Primo maggio | 3 per Ognissanti e Liberazione

Le festività vengono stabilite dalla Regione, e non dai singoli istituti . È quanto ha detto in sostanza il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo sulla vicenda della Scuola di ... (today)

Sulla scia della decisione della Scuola di Pioltello di chiudere per la festa di fine Ramadan , la sociologa Chiara Saraceno interviene su La Stampa elogiando la scelta del consiglio ... (orizzontescuola)

Scuola, in Friuli Venezia Giulia il nuovo anno comincerà l’11 settembre - UDINE. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, ha approvato il calendario scolastico 2024-2025. Per le scuole dell’infanzia statali e ...messaggeroveneto.gelocal

I giovani scacchisti invadono Torino, in 800 ai Campionati - In palio c'è l'ammissione alla fase regionale, che precederà la finalissima nazionale in calendario a Montesilvano (Pescara ... che da anni promuovono e svolgono corsi e iniziative nelle scuole".ansa

Giovani scacchisti invadono Torino per i campionati nazionali: 160 squadre e 800 studenti - Un esercito di giovani e giovanissimi scacchisti si prepara ad irrompere a Torino per le eliminatorie provinciali del Trofeo Scacchi e Scuola, manifestazione organizzata dal Miur e dalla Fsi (Federazi ...torino.repubblica