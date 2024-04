Torino vs Bologna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I felsinei cercano una vittoria per avvicinarsi alla Champions, mentre i granata non hanno abbandonato le speranze di raggiungere l’Europa League.vssi giocherà venerdì 3 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I due punti raccolti nelle ultime quattro partite hanno frenato la rincorsa dei granata verso l’Europa, la cui zona dista nove punti. A quattro giornate dal termine resta molto difficile raggiungere l’obiettivo, anche se la matematica ancora non condanna la squadra di Juric Continua, invece, la favola dei rossoblù, che si trovano sempre al quarto posto, a meno due dalla Juventus terza. La squadra di THiago Motta, nove punti nelle ultime ...