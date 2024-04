Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per il preolimpico di Essen In palio i pass

(Di martedì 30 aprile 2024) Si avvicina l’estate ed ovviamente siamo tutti più incentrati verso quello che sarà l’evento sportivo del quadriennio: le Olimpiadi di Parigi. Si susseguono i tornei di qualificazione, si assegnano in questi giorni gli ultimi biglietti verso la capitale francese. Nel weekend sarà la volta delconche vedrà disputarsi tra il 5 e il 6 maggio il torneoa livello continentale in quel di. La località tedesca sarà il fulcro della disciplina, visto che la settimana successiva sarà la sede degli Europei, altro appuntamento importante in chiave Cinque Cerchi. Incomunque tre carte nazione per genere agli atleti meglio piazzati di NOC non ancora qualificati. In casa Italia presenti tre uomini (le donne hanno già strappato uncon Chiara Rebagliati): al ...

