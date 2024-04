TikTok potrebbe scomparire in Europa

(Di martedì 30 aprile 2024) "Non è escluso" cheessere presto vietato in. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un dibattito a Maastricht in vista delle prossime elezioni Ue. Un avvertimento che fa il pari con la mossa degli Stati Uniti, che hanno preso di...

Il puzzle delle elezioni europee deve comporsi in questi giorni. E così anche nel Pd il tema delle candidature diventa sempre più centrale. Tutto ruota attorno alla segretaria Elly Schlein : non tanto per la decisione dei nomi da mettere in lista , quanto, ancor di più, per la sua possibile discesa ... Continua a leggere>>

Tira e molla sulle liste alla sede del Partito democratico, mentre giustamente tutto passa in secondo piano a causa della crisi in Medio Oriente. Ieri sera c’è stata una riunione della segreteria nazionale ma già Elly Schlein, che aveva sentito Giorgia Meloni per garantire «collaborazione», aveva ... Continua a leggere>>

Roma, 25 apr. (askanews) – “L’ Europa corre il rischio di indebolirsi nei prossimi anni, potrebbe morire ”. E’ l’allarme lanciato dal presidente francese Emmanuel Macron dalla Sorbona. Macron ha riconosciuto che l’Unione europea non ha raggiunto “tutto ciò” che aveva chiesto sette anni fa quando ... Continua a leggere>>

Milan, vincono i tifosi: bocciato Lopetegui. Ora il sogno è Thiago Motta - Nella lista del casting di Gerry Cardinale è entrato un nome nuovo che potrebbe accontentare la piazza milanista. Obiettivo Thiago Motta Si tratta di Thiago Motta, che dopo aver portato il Bologna in ...

Borse europa in calo dopo trimestrali, attenzione a dati inflazione - (Reuters) - Mattinata di cali per le borse europee, con gli investitori che stanno valutando una serie di risultati contrastanti da parte di giganti come Mercedes-Benz e Hsbc, tenendo d'occhio anche i ...

Roma-Bayer Leverkusen: giallorossi in finale di europa League a quota 3.10 su Betaland - ROMA - Roma e Atalanta vanno a caccia della finale di europa League nelle semifinali d’andata in programma per giovedì 2 maggio alle 21:00. Ai giallorossi tocca probabilmente il compito più difficile: ...

