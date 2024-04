TikTok a rischio chiusura in Europa Von der Leyen | Messa al bando non esclusa

Joe Biden ha firmato una legge con oggetto il bando di TikTok negli Usa. Questo avverrà a meno che il proprietario cinese ByteDance, non venderà la piattaforma entro i prossimi nove mesi. Una mossa che negli Stati Uniti è stata vista con dispetto, soprattutto dal web. Per molti si tratta infatti ... Continua a leggere>>

