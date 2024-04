A sorpresa, sono state rilasciate le prime foto di Christian Bale come Frankenstein in The Bride! , il nuovo film di Maggie Gyllenhaal in cui reciterà con Jessie Buckley, nel ruolo della sposa di Frankenstein . In uscita il 3 ottobre 2025 nelle sale, questo primo sguardo sembra anticipare ... Continua a leggere>>

christian Bale is joined by his son Joseph, 10, on set as they film Maggie Gyllenhaal's The Bride in New York together - christian got his work week of to a rather grimy start while spotted on the set of The Bride. He was spotted alongside director Maggie Gyllenhaal as production continued, nearly a month after the ...

The bride! christian Bale e Jessie Buckley irriconoscibili nella nuova foto dal set - The bride! è ambientato nella Chicago degli anni '30 ed è una rivisitazione dell'iconica storia di Frankenstein. La giovane donna di Buckley, uccisa, viene riportata in vita, ma la sua nuova vita ...

What to watch on Netflix: New TV shows and movies, plus what's leaving in May - Netflix is removing "Mamma Mia!" "Rambo" and "The Addams Family." Jerry Seinfeld's "Unfrosted," "Bridgerton," Jennifer Lopez's "Atlas" premiere in May.

