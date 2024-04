Tennis | Torneo Roma Ecco il campo in terra rossa a piazza del Popolo

(Di martedì 30 aprile 2024) Binaghi "Portare un pezzo di Internazionali nel cuore della città un'impresa".- La magia degli Internazionali BNL d'Italia arriva adel. Questa mattina è stato inaugurato ilinmontato al centro didove, fino al 4 maggio, sinno le prequalificazioni co

La magia degli Internazionali BNL d’Italia arriva anche a Piazza del Popolo . Questa mattina è stato inaugurato il campo in terra rossa montato al centro di Roma dove, fino al 4 maggio, si terra nno le prequalificazioni con due gare al giorno, una maschile e una femminile, con ingresso gratuito. In ... Continua a leggere>>

Renato Portaluppi , ex della Roma , si è scatenato in panchina durante la sua avventura da allenatore del Gremio. L'ex attaccante ha allontanato i suoi stessi panchinari dopo l'espulsione di Diego Costa.Continua a leggere Continua a leggere>>

roma-Bayer si avvicina: i precedenti e le curiosità sulla sfida di Europa League - Si torna a pensare all'Europa League. Manca sempre meno al ritorno in campo: giovedì sera (ore 21) allo Stadio Olimpico, la roma affronterà (ancora una volta) il Bayer Leverkusen in semifinale. Ancora ...

