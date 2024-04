Tennis - Medvedev ai quarti a Madrid per la prima volta in carriera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (askanews) – Per lainDaniilraggiunge idi finale al Masters 1000 di. Il russo ha battuto in due set il kazako Alexander Bublik: 7-6, 6-4 il punteggio finale in un’ora e 44 minuti. Una partita sofferta per il russo solo nel primo parziale, in cui ha recuperato un break di svantaggio. Poi il monologo con il tiebreak vinto nettamente (chiuso 7-3, ma era avanti 6-0) e il secondo set indirizzato con i due break di vantaggio in apertura. Supera il turno anche Andrey Rublev: il n. 8 al mondo ha giocato una partita perfetta contro l’olandese Tallon Griekspoor, battuto in un’ora con lo score di 6-2, 6-4. Per il russo è il primo quarto di finale stagionale in un Masters 1000. L'articolo proviene da Ildenaro.it.